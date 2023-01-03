На Харківщині оголосили підозру екс-правоохоронцю, який керував підрозділом конвойної служби окупантів.
Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, під час тимчасової окупації Куп'янського району чоловік написав заяву на ім’я керівника окупаційної адміністрації, у якій просив призначати його у псевдо правоохоронний орган.
Окупанти доручили йому керівництво підрозділом конвойної служби.
"Одним з основних завдань його підрозділу було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців, українських правоохоронців та учасників АТО. Після звільнення регіону чоловік намагався переховуватися. Він був затриманий в межах проведення стабілізаційних заходів в Куп’янському районі", - розповіли у ДБР.
Затриманому екс-правоохоронцю повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
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