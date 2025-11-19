Підтверджено смерть від російського удару 26 людей, майже сотня - травмовані.

Після російського терористичного удару по багатоквартирних будинках рятувальники та поліція працюватимуть на місцях ураження у Тернополі протягом ночі. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Попереду дуже багато роботи. Головне - знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє - діти", - зазначив він.

Також підтверджено смерть від російського удару 26 людей, майже сотня - травмовані.

"У будинку, в якому вщент вигоріло 2 підʼїзди, не залишилося вцілілих квартир. Я ходив між обпалених стін - це страшні відчуття. У кожній квартирі - ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія. Полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон - рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню", - розповів міністр.

В свою чергу голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник повідомив, що розбір завалів ускладнюється тим, що відбувається на висоті.

Він зазначив, що аварійно-рятувальні роботи будуть продовжуватися і завтра.

"Тут зараз працюють найбільш підготовлені підрозділи з усієї України. Ці люди мають дуже великий досвід з розбору завалів. Ми будемо продовжувати роботу, не дивлячись на будь-які складнощі", - додав Даник.

Удар РФ по будинках у Тернополі

Стали відомими типи ракет, запущеними російськими загарбниками по двом дев’ятиповерхівкам у місті Тернопіль.

"У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка")", - повідомили у Повітряних Силах.

Ракети були випущені з літаків з районів Вологодська та Астраханської області.

