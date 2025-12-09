Побратими повідомляють, що у свій останній політ підполковник Іванов вирушив так, як робив це все життя — спокійно, впевнено.

8 грудня під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув підполковник Євгеній Іванов — льотчик другого класу та старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації (БрТА), повідомили побратими офіцера на сторінці бригади у Facebook.

Повідомляється, що Євгеній Іванов був справжнім асом української авіації. На його рахунку — понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27. Пілот брав участь у десятках надскладних повітряних операцій, успішно знищував ворожі повітряні цілі та завдавав нищівних ударів по наземних об’єктах окупантів.

За виявлену мужність і героїзм підполковника було відзначено високими державними нагородами:

орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів;

медаллю "Залізний хрест";

відзнакою Президента "За оборону України".

Також у публікації йдеться про те, що 48-річний офіцер родом із Харкова мріяв про небо з дитинства. Свій шлях він розпочав курсантом ХНУПС і присвятив службі у Збройних Силах України майже 30 років — з 1995 року.

У бригаді його згадують як досвідченого та надійного побратима, який виконав свій обов’язок до кінця. "У свій останній політ підполковник Іванов вирушив так, як робив це все життя — спокійно, впевнено та до кінця, чесно виконуючи свій обов’язок. Він загинув, залишаючись вірним присязі та справі, якій служив із честю", - наголошують його побратими.

Зазначають, що в Іванова залишилися дружина та маленький син.

