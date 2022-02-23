Незаконно вивезені жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та наметах без належних умов.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про примусову евакуацію породіль з окупованого Донбасу до Росії.

Про це омбудсмен повідомила у своєму Telegram-каналі.

Посилаючись на партнерські правозахисні організації, які здійснюють моніторинг ситуації в ОРДЛО, вона розповіла про ситуацію довкола примусової евакуації. Виявилося, що жінок виписують з пологових будинків, після чого вони та їхні новонароджені діти вимушені перебувати в жахливих умовах.

"На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації. Незаконно вивезені жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини.

"Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти незаконного вивезення на територію РФ українських громадян - жінок з новонародженими дітьми, що порушує основні права – на життя та охорону здоров’я", - додала омбудсмен.

Евакуація мешканців "ЛДНР" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про початок масової евакуації мешканців окремих районів Донбасу в Ростовську область (РФ). За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Останніми днями російські окупаційні сили розпочали масові обстріли українських позицій на Донбасі та застосування важкої артилерії й іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.