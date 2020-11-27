Сьогодні окупанти на Донбасі вже 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.
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"Упродовж поточної доби, 27 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано п’ять фактів порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації та її найманцями", - наголошується у повідомленні.
Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських військовослужбовців із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Крім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.
"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили у ООС.
Зауважується, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами Державної служби України з надзвичайних ситуацій було розміновано понад 7 га території та передано на знищення 122 вибухонебезпечних предмета.
"Перемир'я" на Донбасі
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.
- 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.
- 24 листопада від кулі російського снайпера під Авдіївкою загинув старший солдат 72 ОМБр В’ячеслав Мінкін.
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