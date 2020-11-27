Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Сьогодні окупанти на Донбасі вже 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж поточної доби, 27 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано п’ять фактів порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації та її найманцями", - наголошується у повідомленні.

Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських військовослужбовців із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили у ООС.

Зауважується, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами Державної служби України з надзвичайних ситуацій було розміновано понад 7 га території та передано на знищення 122 вибухонебезпечних предмета.

"Перемир'я" на Донбасі

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Автор: Тетяна Поляковська