В зоні ООС супротивник використав протипіхотні осколкові міни натяжної дії.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила, що у вівторок увечері, 7 вересня, на Донбасі бойовики грубо порушили режим припинення вогню та норми "Женевських конвенцій" 1949 року – дистанційно замінували позиції українських військовослужбовців.

Позиції дистанційно замінували близько 19 години за допомогою ручного протитанкового гранатомета із застосуванням протипіхотних осколкових мін натяжної дії, повідомив у Facebook прес-центр Операції об’єднаних сил.

"...збройні формування РФ під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 мін)", – зазначено у повідомленні.

У пресс-центрі підкреслили, що дії окупантів несли пряму загрозу життю українських воїнів, а також є порушенням норм "Женевських конвенцій" 1949 року та кваліфікуються як воєнні злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності, та вважаються міжнародними злочинами й підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Що треба знати про війну на Донбасі – довідка УНІАН

Частину Донецької та Луганської областей у 2014 році захопили бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР". Бойовиків підтримала Росія. На Донбас вдерлися російські війська.

Спочатку на частині сходу нашої держави розпочалася антитерористична операція, а пізніше замість неї було дано старт операції Об'єднаних сил.

Для врегулювання конфлікту у 2014-му підписали Мінські угоди. РФ не визнає себе учасником війни, а стверджує, що є "посередником".

У небезпечній зоні не раз запроваджували "режим тиші", однак його порушував супротивник. Українська сторона також вже кілька разів звинувачувала бойовиків у порушенні "Женевської конвенції".

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2020-го стало відомо, що протягом року в результаті бойових дій загинули 49 українських військових.

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Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк