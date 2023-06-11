Перші з цих комплексів уже несуть бойове чергування на півночі України.

У цьому році почалося оснащення підрозділів ЗСУ новими зенітними установками чеського виробництва Viktor, перші з яких уже несуть бойове чергування на півночі України та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.

Про це під час тактико-спеціальних занять на одному з полігонів Північної операційної зони, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, який особисто протестував нову установку в дії.

Зазначається, що комплекси Viktor прості в обслуговуванні та маневрені, їх легко приховати на вогневій позиції. Темп стрільби становить близько 600 пострілів на хвилину, і це дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях.

"У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти "шахедів", - повідомляє Командування Об’єднаних сил ЗС України.

Наєв наголосив, що головним завданням установок Viktor є боротьба з ударними безпілотниками, а також протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Крім того, завдяки спареному 14,5 мм зенітному кулемету, встановленому на шасі Toyota Land Cruiser 70, легкоброньована техніка, польові укріплення ворога та його піхота теж є цілком досяжними цілями.

Зазначається, що зенітний комплекс "зроблений для людей". З нього легше прицілюватися та вести вогонь завдяки сучасному прицільному комплексу.

Також Наєв зазначив, що в подальшому для підвищення спроможності мобільних вогневих груп в цілому планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки.

"Установка досить ергономічна і легко керується під час ведення вогню. Звісно, аби вразити повітряну ціль, необхідно вводити поправки і професійно коригувати вогонь. Тому зараз і відбувається процес всебічної підготовки екіпажів та номерів обслуг цих установок… Впевнений, велика кількість цілей буде збита саме цими підрозділами", – наголосив Наєв.

Росія продовжує атакувати українські міста безпілотниками

Цієї ночі окупанти атакували "шахедами" прифронтові зони у Харківській та Сумській областях, українська ППО знищила шість дронів.

А в ніч на 10 червня під час чергової атаки ворог випустив по Україні вісім ракет різних типів та 35 "шахедів", з них 20 безпілотників було знищено.

За інформацією британської розвідки, у травні Росія направила на Україну понад 300 іранських дронів-камікадзе "Shahed". Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєння на сьогоднішній день.

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