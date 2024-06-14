Зранку окупанти випустили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинжал" по Хмельницькій області.

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали чергового масованого удару по території України з використанням БПЛА типу "Шахед", крилатими та балістичними ракетами, повідомив в ефірі телемарафону Ілля Євлаш – речник Повітряних Сил.

"Цієї ночі противник розпочав свою повітряну атаку близько 23 години, запустив свої БПЛА типу "Шахед". Загалом їх було 17, всі 17 були знищені нашими Силами оборони України. Також, ворог застосував й інші типи озброєння, зокрема балістичні ракети типу "Іскандер-М" по Запоріжжю – 3 ракети використав ворог з території тимчасово окупованого Криму. Також, пізніше, близько 3 години ночі з Саратівської області ворог застосував свою стратегічну авііацію, а саме – літаки Ту-95МС і випустив 10 крилатих ракет. Зайшли вони в повітряний простір України з Сумської області й здебільшого прямували на Західну Україну", – сказав Євлаш.

Він також розповів, що 7 з 10 крилатих ракет ворога вдалося знищити. За словами речника Повітряних сил, ціллю РФ під час нічної атаки була критична та військова інфраструктура України. Євлаш також прокоментував ранкову повітряну тривогу в Україні.

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"Близько 6 ранку противник здійснив пуски аеробалістичної ракети Х-47 "Кинжал" з пускових рубежів Тамбовської області. Власне, ця ціль рухалася дуже швидко. Зайшла вона з півночі України та попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", – додав Євлаш.

Російсько-українська війна: важливі новини

У ніч на 14 червня не було спокійно й на території Росії. Територію РФ масовано атакували безпілотники. "Бавовну" чули відразу у кількох регіонах країни-окупанта.

За інформацією від аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники відновили втрачені позиції на північ від Харкова та ведуть контратаку вздовж бурелому на південний схід від Глибокого.

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