Крім того, в ніч на п'ятницю вибухи було чутно у Курській області Росії.

В ніч на п'ятницю, 14 червня, Росію масовано атакували безпілотники. "Бавовну" чули у кількох регіонах країни-окупанта.

Зокрема, росіяни заявили про вибухи в районі військового аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. У місцевих пабліках писали про нібито атаку невідомих БПЛА.

Очевидці писали, що у бік Морозовська "щось летить і дзижчить". Втім, російська ППО у відповідь на атаку мовчить. Згодом з'явилися кадри пожежі. Ймовірно, палало на аеродромі.

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Крім того, про вибухи в районі "Морозовська" повідомляли українські моніторингові канали "Николаевский Ванек" та Monitor.

Російські канали згодом заявили, що у Морозовському районі зникла електрика внаслідок "масованої атаки безпілотників". Губернатор Василь Голубєв заявив, що до зони відключення потрапили кілька населених пунктів, а жертв нібито нема.

На аеродромі "Морозовськ" базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ з літаками Су-34, Су-24 та Су-24М.

Крім того, вночі безпілотники атакували Воронезьку область. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що "пташки" атакували нафтобазу. Вона нібито була "незначно" пошкоджена.

Як переконує Гусєв, безпілотники незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає.

У російських пабліках також повідомляли про атаку дронів на Курську область. Росіяни стверджують, що спрацювала ППО.

Останні атаки на об'єкти окупантів

Як повідомляв УНІАН, Україна активно використовує ракети ATACMS для знищення об'єктів окупаційних військ Російської Федерації на півострові Крим.

Forbes зазначало, що у травні українські військові випустили 10 ракет по базі Бельбек, знищивши радар і дві пускові установки зенітної батареї С-400, а також пошкодивши чотири військові літаки.

Окупанти замінили зруйновані компоненти С-400, але Україна завдала повторногу удар. Під час цієї атаки було уражено ще дві батареї, що перебували поблизу.

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