Загалом українські штурмовики та бомбардувальники здійснили сьогодні до 20 групових вильотів.

Повітряні сили ЗСУ знищили за сьогодні кілька десятків бойової броньованої техніки ворога, уражено склад боєприпасів та позиції двох ротно-тактичних груп російських окупантів.

Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога", - зазначено у повідомленні за результатом доби, 27 червня.

Згідно з повідомленням, на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили сьогодні до двадцяти групових бойових вильотів.

Як раніше повідомляв УНІАН, миколаївські десантники з 79-ої окремої десантно-штурмової бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Також раніше українські пілоти в ефірі CNN пояснили, навіщо Збройним силам України потрібні американські винищувачі F-15 і F-16.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці збили ворожий безпілотник "Орлан-10", який проводив розвідку після ракетних ударів.

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