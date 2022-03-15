Мер Дмитро Орлов каже, що загарбники відключили в місті систему оповіщення населення про небезпеку.

В Енергодарі окупанти нападають на мирне населення.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, російські окупанти відключили систему оповіщення, яка попереджала містян про небезпеку, про повітряну загрозу.

"У нас немає можливості навіть передбачити, що, коли та де там відбувається… Окупанти їздять по місту вдень, перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване, відбирають мобільні пристрої. Вже є випадки нападів на мирне населення. Повна анархія відбувається", - розповів мер.

Орлов також повідомив, що, попри 11 добу окупації, в Енергодарі є тепло-, енерго-, водопостачання. Також, за його словами, містяни отримали гуманітарний вантаж.

Крім того, мер наголосив, що настрої жителів Енергодару не змінилися.

"Патріотична позиція навіть укріпилася, бо ми бачимо, що це за люди та що вони роблять. Сподіваємося, що ми якнайшвидше переможемо, будемо все це відновлювати та повернемося до нормального життя!", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, вчора у прес-службі Енергоатому заявили, що російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, мають намір підірвати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку.

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