Такі результати показало опитування 1 тис. 050 компаній-членів Німецько-російської зовнішньоторговельної палати, проведене наприкінці квітня.

За результатами опитування 1 050 компаній-членів Німецько-російської зовнішньоторговельної палати, лише чотири відсотки фірм ФРН готові повністю залишити російський ринок.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Лише чотири відсотки німецьких компаній, які працюють у Росії, вирішили повністю залишити російський ринок після початку повномасштабної війни РФ проти України", - повідомили у Німецько-російській зовнішньоторговельній палаті (ЗТП).

Зазначається, що опитування було проведено наприкінці квітня.

Згідно з опитуванням, з числа німецьких компаній, які становлять дві третини від загальної кількості членів ЗТП, лише чотири відсотки заявили про намір повністю піти з російського ринку.

Інші планують продовжити свою діяльність на ринку без будь-яких змін, частково відмовитися від нових проектів або змінити свою структуру, зазначається в повідомленні.

За даними палати, з початку 2022 року до ЗТП вступили 54 німецькі компанії, при цьому з 24 лютого своє членство скасували 20 компаній.

Як повідомляв УНІАН, після російського вторгнення в Україну Росію залишили вже десятки європейських компаній, у тому числі німецький концерн Siemen.

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