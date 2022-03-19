Обстріли під час війни можуть початися де завгодно, тому важливо знати алгоритм дій в такій ситуації.

24 лютого Росія вторглася в Україну, почавши знищувати як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру. У містах, де ведуться бойові дії, висока ймовірність обстрілів і вуличних боїв. Кожному українцю потрібно знати правила поведінки в такій ситуації, щоб уберегти себе від можливої загрози.

Правила безпеки при обстрілі міста

Якщо надворі ви почули свист снаряда, більше схожий на шурхіт, а далі вибух, то лягайте на землю і прикрийте голову руками. Відкрийте рот - це може вберегти вас від контузії. Якщо в полі зору є укриття - повзіть до нього. Це може бути канава, яма, будь-яка бетонна конструкція, підземний перехід, каналізація. Не вставайте на ноги - це підвищить шанс попадання снаряда.

Якщо обстріл почався коли ви їдете у транспорті - вийдіть з транспорту і відійдіть від дороги. Лягайте на землю і шукайте укриття. Не намагайтеся виїхати від обстрілу на машині, оскільки це дуже небезпечно. Не можна ховатися біля машини або під нею.

Якщо обстріл застав вас в будівлі - візьміть тривожний чемодан і негайно спускайтеся в укриття. Якщо укриття немає поруч або воно в поганому стані - вам допоможе правило двох стін. Сховайтеся в кімнаті без вікон, яку відокремлюють від вулиці мінімум дві стіни. Зазвичай це коридор, передпокій або ванна.

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