За його словами, необхідно разом знайти ідеї та рішення, щоб економіка країни стабілізувалася.

Президент України Володимир Зеленський закликав голів громад в областях без загрози зіткнень із ворогом робити все для повернення місцевих мешканців.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що 6 квітня обговорив із членами Кабміну виконання державного бюджету й економічну активність в Україні.

Він підкреслив, що необхідно зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій території країни, на якій це безпечно та взагалі можливо працювати.

"Економіка – це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Тому потрібно постійно шукати шляхи, щоб адаптуватись до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв'язанні економічних питань. Це залежить не тільки від урядовців і центральної влади загалом. Загалом це залежить також від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнесової спільнот", - зазначив Зеленський.

За його словами, необхідно разом знайти ідеї та рішення, щоб економіка країни стабілізувалася.

"Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території", - вважає президент.

Він нагадав, що завершився вже 42-й день російського вторгнення і багато людей починають думати про те, що робити далі.

"Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося – настільки, наскільки це дозволяє безпека", - сказав Зеленський.

Зокрема, це стосується всієї горизонталі місцевої влади: міських голів, депутатів міських і обласних рад.

Він закликав цих посадовців шукати рішення для кожного району та області разом з урядом, з Офісом президента, з депутатами Верховної Ради.

"Економіка, що працює, – це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, команда Мінінфраструктури працює у режимі 24/7, щоб в умовах війни в Україні стабільно працювала логістика вантажів для посівної кампанії та перезапуску економіки.