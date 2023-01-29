З початку повномасштабного вторгнення знищено 1947 ворожих безпілотників.

У Луганській області прикордонниками було збито російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Російський дрон шпигував за позиціями українських військових.

"У секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА було виявлено політ ворожого безпілотника, який шпигував за нашими позиціями. Оператор з антидронової рушниці поцілив у канал управління дроном, той втратив керованість і впав", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну знищено 1947 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Також уже ліквідовано близько 126160 російських загарбників.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сьогодні повідомив, що Сили оборони України продовжують крок за кроком просуватись в напрямку Кремінної і Сватового на Луганщині. Це відбувається, незважаючи на усі складнощі і надважкі умови.

Луганська ОВА також повідомляє, що російські загарбники знайшли ще один цинічний спосіб відбирати нерухомість в українців. На окупованих територіях вони не визнаватимуть документи на нерухомість, видані органами влади України. Також окупанти продовжують боротися з обігом гривні на тимчасово захоплених територіях.

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