Кремлівський рупор опублікував фото з бойовиком Пушиліним та "спалив" локацію.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що перебуває в оточеному російськими окупантами Маріуполі.

Про це він повідомив у Telegram.

Соловйов опублікував фото з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним поблизу Металургійного комбінату імені Ілліча. На світлині кремлівський рупор позує у військовій формі, у касці та бронежилеті без жодних надписів, які свідчили б про його відношення до преси.

"З Денисом Пушиліним у Маріуполі на прохідній Заводу Ілліча", - написав Соловйов та пообіцяв деталі згодом.

Як писав УНІАН, раніше ФСБ звинуватила СБУ у спробі ліквідувати пропагандиста Соловйова. Працівники російської спецслужби стверджують, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курували їх із ЦРУ. При цьому під час затримання у людей нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв.

Водночас у Службі безпеки України заявили, що у відомства немає жодних планів щодо вбивства кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. І назвали такі звинувачення черговим "креативом" ФСБ Росії.

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