Псевдо-референдум на Донеччині Росія хоче провести після повної оккупації.

Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення референдуму про приєднання так званої "ДНР", хоча незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

"11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що глава так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що дата референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після "повного звільнення" ДНР. Раніше, у червні 2022 року, журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування ДНР щодо проведення такого референдуму та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до Росії", - йдеться у повідомленні.

"Кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область досі як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у російських загарбників немає жодних перспектив успішно провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях, попри тиск на місцеве населення. Вона вкотре закликала громадян евакуюватися.

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