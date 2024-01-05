Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника.
Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Там додали, що підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника.
Російські окупанти завдали 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військовихк та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.
Війна в Україні: новини
Протягом минулої доби, 4 січня, на фронті між ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 59 бойових зіткнень. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують окупантів неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбили 7 атак. Ще 8 безуспішних атак ворога відбулось на Запорізькому напрямку в районі Роботиного та північно-західніше Вербового.