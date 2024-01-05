Серед знищеного також засіб протиповітряної оборони, озброєння та військова техніка.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Там додали, що підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника.

Російські окупанти завдали 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військовихк та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

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Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби, 4 січня, на фронті між ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 59 бойових зіткнень. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують окупантів неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбили 7 атак. Ще 8 безуспішних атак ворога відбулось на Запорізькому напрямку в районі Роботиного та північно-західніше Вербового.

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