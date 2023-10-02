Путін невірно оцінив стан своєї армії, стійкість економіки, а також абсолютно невірно прорахував настрої українців.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року багато хто задавався питанням, чому Росія розв'язала цю війну і чому, незважаючи на важкі втрати на полі бою і великі стратегічні прорахунки в наступні місяці, Кремль продовжує наполягати на цьому зусиллі.

Як пише Євген Савостьянов, який очолював КДБ у 1990-1992 роках, у статті для The Hill, відповідь можна знайти в ряді глибоких прорахунків, допущених Кремлем в останні роки.

По-перше, Путін був одержимий ідеєю ініціювати і очолити глобальну кампанію проти Заходу, як це робив комуністичний режим СРСР.

Таким чином, російський президент і його послідовники переконали себе, що цивілізаційна війна між Росією і Заходом необхідна і неминуча. На їхню думку, нинішня Боротьба за Україну являє собою перший етап у таких зусиллях. Однак, як говориться в статті, цей проект провалився.

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"Хоча Кремль теоретично сподівався згуртувати широкий антизахідний фронт на підтримку своїх зусиль, на практиці він зіткнувся з величезними труднощами. В результаті він був змушений покладатися на допомогу жменьки країн-ізгоїв, таких як Сирія, Іран і Північна Корея", - зазначає Савостьянов.

По-друге, Росія не змогла визнати недавнє погіршення відношення Заходу.

Протягом багатьох років Москва успішно використовувала свою "енергетичну зброю" і ядерний шантаж для залякування країн Заходу. Але ще до війни в Україні ставлення Європи почало змінюватися, оскільки все більше і більше політиків розуміли, що не варто піддаватися російському залякуванню.

"З лютого 2022 року героїчний і стійкий опір України російській агресії та величезні труднощі, з якими зіткнулися російські військові, лише зміцнили західних лідерів у тому, що вони не повинні відступати від тиску на Кремль", - йдеться у статті.

По-третє, зазначає Савостьянов, плани Росії щодо швидкого захоплення України свідчать про глибоке нерозуміння настроїв самих українців.

Російському президенту вдалося переконати себе в тому, що українці в цілому вважають себе не незалежною нацією, а "малоросами", яким потрібно було возз'єднатися з Вітчизною.

"Тим самим Путін повторив помилку, допущену генералами Білого руху часів російської революції. Він припускав, що його солдатів замість куль зустрінуть квітами. Таким чином, російські сили виявилися абсолютно не готовими до жорстокості і розмаху опору України", - підкреслює він.

По-четверте, Путін не мав точного уявлення про справжній стан своєї армії.

Після багатьох років пропаганди та вражаючих парадів він помилково вважав, що його країна має першокласну армію, здатну вести та перемагати у війні. Водночас реальні дії російських військових на українському полі бою продемонстрували щось зовсім інше як росіянам, так і решті світу, йдеться у статті.

І п'ята помилка - Путін не мав уявлення про справжній стан російської економіки.

Москва, виявилася неготовою до раптової і великої економічної ізоляції, що виникла в результаті її війни з Україною.

Хоча зараз в Росії публічно звеличують стійкість російського економічного сектора і мінімізують ефект західного фінансового і технологічного тиску, але в реальності західні санкції вже глибоко вплинули на російську економіку і будуть продовжувати здійснювати цей вплив.

Що ж чекає Росію в результаті?

Як зазначає Савостьянов, все це залишає Росії дуже мало варіантів. Країну тепер чекає майбутнє глибокої ізоляції - або навіть підпорядкування Китаю, оскільки китайці розглядають Росію як країну, що знаходиться у великій біді, або навіть як потенційного васала.

Практичні наслідки цього нерівномірного партнерства вже видно, оскільки Пекін витісняє Москву в якості домінуючої держави в традиційній сфері впливу Росії в Центральній Азії і на Кавказі і створює там нові шляхи в Європу, минаючи Росію.

Незважаючи на все це, йдеться в статті, крах Росії не є неминучим, адже історично кожен наступний російський лідер проводить політику, протилежну політиці його попередника.

"Таким чином, хоча Володимир Путін, можливо, і поставив країну на шлях руйнування, його наступник може поправити російський державний корабель, як тільки Путін піде з поля зору. Це означало б більш світле майбутнє для Росії - і для всіх інших", - підсумовує Савостьянов.

Війна в Україні - думка західних аналітиків

Останнім часом все більше західних чиновників і аналітиків говорять про те, що війна в Україні затягнеться до 2025 року. Існує відчуття, що тупикова ситуація неминуча.

Хоча Європа і Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України як на полі бою, так і фінансово. Але є ознаки втоми, викликають сумніви і сварки. Однією з ознак цього став недавній українсько-польський конфлікт.

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