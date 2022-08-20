Експерт зазначив, що можливо, якби Путін розумів, як його армію зустрінуть в Україні, він задумався б про доцільність вторгнення.

Напередодні вторгнення в Україну президент країни-агресора не уявляв собі, наскільки сильним виявиться опір українців.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Експерт зазначив, що можливо, якби Путін розумів, як його армію зустрінуть в Україні, він замислився б про доцільність вторгнення.

"Я дійсно не впевнений, що якби він розумів, як українці будуть поводитися, що президент не змиється з України", - зазначив експерт.

Ступак також зазначив, що агресор не допускав думку, що президент України зможе йому протистояти.

"Він вважав,"ну що той комік?" Він не розраховував, що банальний комік може обіграти полковника КДБ, ФСБ, суперкрутого агента. Він його переграв, давайте прямо говорити. Він не розраховував, що люди будуть просто отримувати зброю прямо посеред вулиці та захищати Київ. Він думав, що буде дуже швидко, його переконували, що все буде нормально. Але так не сталося", - зазначив експерт.

Екс-співробітник СБУ також зазначив, що поведінка Путіна могла бути іншою, якби він бачив реальну картину.

"Якби він знав, що так не буде, то, напевно, й надалі проводив би деструктивну війну, руйнував би [Україну] зсередини, проплачував би цих [лідерів громадської думки], політологів, політиків, партії", - заявив експерт.

ФСБ і підготовка до вторгнення:

19 серпня 2022 року в The Washington Post був опублікований матеріал про те, що перед вторгненням шпигуни з ФСБ шукали житло в Києві.

Як йдеться в матеріалі, співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед війною витратили на облаштування житла в столиці.

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