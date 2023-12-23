Водночас західні топ-посадовці заявляють, що війну Росія стратегічно вже програла.

Західні топ-посадовці запевняють, що Росія вже стратегічно програла війну в Україні. Втім, українські посадовці більш скептичні і застерігають, що російський диктатор Володимир Путін і далі прагне не просто втримати вже окуповані території, а й розширити зону окупації.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Путін не відмовився від своїх максималістських цілей щодо України. Кремль прагне захопити нові території України на додачу до вже окупованих.

Ця аналітична оцінка дисонує із низкою нещодавніх заяв західних топ-посадовців, суть яких зводиться до того, що війну Росія стратегічно вже програла.

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22 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Росії Володимир Путін "цілком втратив Україну" і "більше не може досягати своїх військових цілей". На його думку, це є "великою стратегічною поразкою" Кремля. Водночас Столтенберг застеріг західних партнерів України від очікувань, що війна скоро завершиться.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що Росія, мовляв, вже зазнала краху у досягненні своєї головної мети – прагнення знищити Україну і повністю підпорядкувати її собі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України з такими оцінками не погоджуються. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, якщо цьогоріч Путіну не вдасться досягти визначених оперативно-стратегічних завдань, він просто перенесе їх на наступний рік.

"Заява Скібіцького узгоджується з оцінкою ISW про те, що Росія продовжує переслідувати максималістські цілі Путіна в Україні і що поточний провал російських операцій в Україні досі не є остаточним", – зауважили в ISW.

Окремо аналітики звернули увагу, як ці заяви використали російські пропагандисти. На росТБ заявили, що ці заяви топ-посадовців призначені для виправдання Заходом нібито ухваленого вже рішення щодо зменшення допомоги Україні. Тенденція до відірваного від реальності "трактування" будь-яких коментарів представників Заходу щодо російських провалів в Україні у російському медіапросторі зберігатиметься й надалі.

Плани окупантів

Як зазначають в ISW, російські окупанти у період найскладнішого - осінньо-зимового сезону, вздовж усієї лінії фронту на сході української держави розпочали локалізовані наступальні операції, щоб перехопити та втримати ініціативу.

Супротивники, імовірно, "намагатимуться підтримувати чи посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року".

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