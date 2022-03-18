У подібних діалогах потрібні будуть компроміси. Але станом на зараз у ЗМІ обговорюють чернетку домовленостей.

Путін не налаштований на перемир'я. До реальних переговорів між Росією та Україною ще дуже далеко.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що у подібних діалогах потрібні будуть компроміси. Але станом на зараз у ЗМІ обговорюють чернетку домовленостей.

"Путін не збирається у найближчі тиждень – два йти на переговори", – припустив Вадим Денисенко.

На думку радника глави МВС, у черговій промові Путін вкотре почне заявляти, що він "за мир", але повторить свій наратив про "фашистів" та всю нісенітницю, яку несе його пропаганда.

"На жаль, зараз ми говоримо про "переговори про переговори", а не про перемовини щодо якихось конкретних та чітких позицій", – заявив Вадим Денисенко.

Він вважає, що навіть Путін вже зрозумів, що програє інформаційно і не досягає серйозних успіхів.

Раніше повідомлялося, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

Водночас президент Володимир Зеленський запевняв, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.

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