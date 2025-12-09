Диктатор вкотре запевнив, що досягне цілей "СВО".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Донбас завжди був частиною Росії, і назвав це "історичним фактом". Про це він сказав 9 грудня під час засідання Ради РФ із прав людини. Його цитують російські ЗМІ.

У своєму виступі Путін зазначив, що що "українські території, які повернулися до РФ, важливі", оскільки вони нібито "завжди були частиною Росії". Щодо Донбасу, то, за словами кремлівського правителя, Росія "створювалася таким чином", що ця територія була її частиною.

"Це історичний факт. Навіть створення Радянського Союзу, я вже казав про це. Донбас увійшов до складу РРФСР, а потім Володимир Ілліч (Володимир Ленін - засновник і перший глава уряду Радянської Росії та Радянського Союзу, - ред.) вирішив, як він висловився, це пряма мова з документа, "перевирішити". І він "перевирішив". І Донбас віддали Україні", - сказав Путін.

Крім того, він вкотре заявив, що війну доведе до "логічного завершення":

"Ми, безумовно, доведемо цю справу до логічного завершення - до досягнення цілей "спеціальної військової операції"".

Путін хоче захопити Донбас

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російський диктатор пообіцяв, що РФ у будь-якому разі "звільнить Донбас" і так звану Новоросію. "Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію - військовим або іншим шляхом", - заявив диктатор. Також він повідомив, що нібито пропонував Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, "але Київ воліє воювати".

Також високопосадовець США виданню CBS News нещодавно казав, що Путін переконаний, що так чи інакше захопить усю Донеччину - або шляхом переговорів, або ж завдяки просуванню своїх військ. Він відмовився оцінювати, чи програє Україна війну на сході, проте визнав, що поточна динаміка бойових дій "вказує на те, що Росія може захопити Донецьку область".

На думку аналітиків ISW, Путін так прагне отримати Донбас і вимагає, щоб українські війська вийшла з цієї території, адже розуміє, що така поступка створить умови для того, щоб Росія відновила свою агресію проти України з більш вигідних позицій у зручний їй час.

