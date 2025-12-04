Він зазначив, що це "звільнення" відбудеться військовим або іншим шляхом.

Російський диктатор Володимир Путін зібрався будь-яким шляхом "звільнити" Донбас і так звану Новоросію.

Свій намір володар Кремля висловив в інтерв'ю India Today. "Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію - військовим або іншим шляхом", - заявив диктатор.

Відео дня

Також він повідомив, що нібито пропонував Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, "але Київ воліє воювати".

Також кремлівський диктатор прокоментував нещодавні переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем американського президента Дональда Тампа Джерадом Кушнером.

Він сказав, що зустріч була корисною, а тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій.

"Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота", - сказав Путін.

Він додав, що США запропонували розбити 28 пунктів свого "мирного плану" "на 4 пакети".

Переговори про припинення війни в Україні

Нещодавно до Путіна приїжджали Кушнер і Віткофф, щоб поговорити про припинення війни проти України. Однак сторони так ні до чого і не дійшли.

А сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Путін нібито хоче припинити війну проти України. Принаймні, як зазначив Трам, таке враження склалося у Віткоффа і Кушнера.

"Він хотів би бачити завершення цієї війни. Думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя", - заявив Трамп, коментуючи цю зустріч.

Вас також можуть зацікавити новини: