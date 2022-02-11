Українська сторона сподівається, що на наступному засіданні ТКГ будуть розблоковані питання звільнення полонених та відкриття КПВВ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" висловили "повну прихильність" режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

"Всі сьогодні висловили повну прихильність режиму припинення вогню, незалежно від будь-яких умов. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню дійсно є можливість продовжувати перемовини", - зазначив керівник ОП.

Єрмак також сподівається, що на наступному засідання Трьохсторонньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов’язаних із законами, які передбачені "Мінськими угодами".

"Безумовно, ми сподіваємося, і сьогодні багато про це говорили, що на наступному засіданні ТКГ будуть розблоковані питання обміну полоненими, відкриття КПВВ, які вже понад рік готові з української сторони", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 10 лютого у Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка тривала майже 9 годин.