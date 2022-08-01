Кремль не упевнений в тому, що у разі застосування ядерної зброї, інша ж країна не завдасть удару у відповідь.

Росія застосувала проти України усі види власного озброєння, окрім ядерного. Стримуючим фактором для Москви є невідворотність покарання.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

За словами Рахманіна, Росія застосувала проти України, фактично всі види власного озброєння, окрім "Армати", яка малоймовірно буде ефективною на полі бою.

"САУ "Малка", РСЗВ "Торнадо-С", вони почали використовувати БМПТ (бойова машина підтримки танків), всі свої ракети, високоточні боєприпаси. Єдиний ресурс, який у них залишився - це ядерна зброя, але я навіть в страшному сні не вбачаю, щоб вони на це наважились", - відзначив Рахманін.

Водночас невідворотність покарання є стримуючим фактором для Росії. Кремль не упевнений в тому, що у разі застосування ядерної зброї, інша ж країна не завдасть удару у відповідь.

"Друге – переважна більшість світу сприймає цю війну як агресивну і загарбницьку, відповідно, сприймає Росію як агресора і загарбника. Але вони все ще намагаються хоча б у якоїсь частини світу скласти враження, що ця війна справедлива", - додає народний депутат.

Як відзначив Рахманін, застосування ядерної зброї буде важко пояснити світові, а російські експерти вважають, що це може неминуче призвести до світової війни, яка навряд чи потрібна Росії.

Раніше Олег Жданов заявив, що президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться розв'язати ядерну війну. Загроза того, що ядерна зброя стане останнім аргументом у війні, дуже низька, вважає експерт.

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