На місці події загорівся ліс, але рятувальники ліквідували пожежу.

У Київській області чоловік 1994 року народження загинув внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС, сьогодні, 20 вересня, рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади.

"Коли вогнеборці прибули на місце, то з’ясували, що легковий автомобіль здійснив наїзд на міну. Внаслідок чого загинув водій, чоловік 1994 року народження. А також виникло загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС підкреслили, що деокуповані території ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян, і закликали місцевих жителів утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів та місць, де велися бойові дії.

Водночас на сайті ДСНС у Київській області зазначається, що рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння лісу внаслідок вибуху між с. Олива та с. Осовец Іванківської тергромади.

Мінна небезпека в Україні

Як відомо, зафіксовано було вже безліч випадків підриву людей на вибухонебезпечних предметах у різних областях, території яких були деокуповані. Люди як зазнають травм, так і гинуть.

Зокрема, нещодавно у Харківській області, у селі Мосьпанове, на ґрунтовій дорозі на міні підірвався автомобіль. 25-річний водій від травм помер у лікарні. Крім того, від детонації касетного боєприпасу в полі Барвінківської громади підірвався тракторист.

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