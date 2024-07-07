За словами Дмитра Плетенчука, всі ворожі "Калібри" вдається знищувати українським захисникам.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ворожі "Калібри" становлять деяку небезпеку для України. За його словами, наразі в Азово-Чорноморському регіоні ворог розташував вісім одиниць ракетних кораблів, проте їхня ефективність не є занадто високою.

"Давно не запускали більше чотирьох ракет за залп. Та й ці "Калібри" наші сили ППО знищують практично всі. Як бачимо, їх зараз використовують під час комбінованих атак для того, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони. Тому Чорноморський флот зараз практично виконує завдання з охорони своїх пунктів базування", - пояснив Плетенчук в інтерв'ю для 24 каналу.

Відомо, що росіяни дуже давно масовано не використовували "Калібри" для атак по Україні, на думку речника ВМС, це пов'язано із запровадженням санкцій, через що Росії з кожним разом стає виготовляти ці ракети все складніше.

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"Після втечі з Севастополя до Новоросійська "сверхдержава" пів року не могла заряджати там ракети. Навчилася це робити принаймні для підводних човнів. Наразі перевіряємо, чи здатні вони завантажувати крилаті ракети на надводні кораблі. Чому ж не застосовували масово, сказати важко. Їх військово-промисловий комплекс постачав "Калібри" у тому ж об'ємі, що й раніше - не надто великому, але й не дуже маленькому. Хоча з іншого боку, в умовах санкційного тиску, з кожним разом будувати ракети їм важче й важче. Бо комплектуючих іноземного виробництва у кожному виробі кілька десятків. Дістати їх - це своєрідний квест", - зауважив військовий.

Війна в Україні - останні новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що кількість бойових зіткнень на фронті продовжує зростати. За їхніми словами, на початку червня відбулося падіння інтенсивності, але під кінець місяця динаміка суттєво зросла.

Також боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що російські окупанти знайшли слабке місце, куди можна "вбити кілки" на Торецькому напрямку. Однак, за його словами, суттєвого успіху армія РФ не має.

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