Сьогодні вранці окупанти вдарили по Україні 38 ракетами різних типів.

Російські окупанти 8 липня завдали по Україні масованого ракетного удару. На це країна-терорист витратила близько 200-250 мільйонів доларів, повідомляє Forbes.

У матеріалі йдеться, що сьогодні РФ випустила по Україні 38 ракет повітряного, морського та наземного базування:

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

чотири балістичні ракети "Іскандер-М";

одну крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

дві крилаті ракети Х-22;

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Водночас Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 30 з 38 ракет. Вартість збитих ракет оцінюється у межах від 160 млн до 200 млн доларів.

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"Згідно з даними Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд доларів", - йдеться у матеріалі.

Ракетна атака на Україну 8 липня - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, кількість жертв внаслідок ранкового удару по Києву зросла до 22, ще 72 людини отримали поранення. 9 липня в місті оголосили днем жалоби, в столиці заборонені будь-які розважальні заходи.

Як відомо, під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Одна із лікарок розповіла про "надзвичайно потужний" вибух, який розніс вщент один із корпусів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "виродки з Кремля демонструють цинізм, але Україна відповість". За його словами, це був розрахований точний удар окупантів, а не робота української ППО.

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