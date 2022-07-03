Сьогодні зранку окупанти завдали по Краматорську три ракетні удари.

У Краматорську внаслідок ракетних ударів зруйновано готель та частину дороги в житловому районі.

Про це повідомила Донецька облдержадміністрація, оприлюднивши відео руїн, що утворились внаслідок влучань ворожих ракет по готелю.

Як зазначається, сьогодні зранку окупанти завдали по Краматорську три ракетні удари.

"За попередньою інформацією, рашисти стріляли ракетами РСЗО "Смерч". Одна з ракет зруйнувала гостинично-житловий комплекс. Дві інші - частину дороги у житловому районі. На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

На даний час інформація про постраждалих не надходила.

Зазначається, що готель не приймав відвідувачів від початку війни.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники другий день поспіль обстрілюють Краматорськ з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Міська влада закликала місцевих жителів не нехтувати сигналами тривоги та перебувати ближче до укриттів.