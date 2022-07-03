За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілів немає, але є серйозні руйнування.

Російські загарбники другий день поспіль обстрілюють Краматорськ з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і стріляють по мирному населенню. Попередньо, без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба", - зазначив Гончаренко.

Він закликав місцевих жителів перебувати ближче до укриттів, не нехтувати сигналами тривоги.

Удари по Краматорську:

8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу там перебували близько 4 тисяч людей, оскільки тривала евакуація жителів Донецької області в безпечні області України.

В результаті ворожого обстрілу загинула 61 людина і 121 отримала поранення.

9 червня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.

2 липня 2022 року росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів".

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