Російські загарбники другий день поспіль обстрілюють Краматорськ з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.
"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і стріляють по мирному населенню. Попередньо, без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба", - зазначив Гончаренко.
Він закликав місцевих жителів перебувати ближче до укриттів, не нехтувати сигналами тривоги.
Удари по Краматорську:
8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу там перебували близько 4 тисяч людей, оскільки тривала евакуація жителів Донецької області в безпечні області України.
В результаті ворожого обстрілу загинула 61 людина і 121 отримала поранення.
9 червня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.
2 липня 2022 року росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів".
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