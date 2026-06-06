Нові 'Герані' можуть стати серйозним головним болем для ППО України, - Business Insider

Зараз для боротьби з "Геранями" Україна застосовує цілу низку засобів.

Безпілотник під назвою "Герань-2", аналогічний іранським "Шахедам", є найбільш часто використовуваним росіянами для ударів по Україні.

Але Україна, як пише Business Insider (BI), вже кілька місяців очікує, що Росія значно розширить виробництво та використання реактивних безпілотників, з якими українська система ППО ледве зможе впоратися у великих масштабах. Це може бути "Герань-3" – безпілотник, здатний розвивати швидкість понад 330 км/год. Пізніша версія з більш потужним двигуном і укороченим носом, "Герань-4", яка, за даними української розвідки, розвиває швидкість понад 480 км/год.

Видання зазначило, що зараз для боротьби з "Геранями" Україна використовує комбінацію засобів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп, ракет-перехоплювачів і безпілотників-перехоплювачів.

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Саме безпілотники-перехоплювачі стали дуже важливою силою в системі протиповітряної оборони. Але навіть для них максимальна швидкість турбореактивних "Гераней" може виявитися складним завданням.

"Найвища швидкість, коли-небудь зафіксована для безпілотників-перехоплювачів, становить 656 км/год, але вона була досягнута ними під час польоту по прямій траєкторії і без вибухівки", - написало видання.

Реактивні дрони росіян

4 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що Росія планує використовувати реактивні безпілотники як основний засіб нанесення ударів по Україні.

"Агресор планує довести частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить нові виклики, що вимагають своєчасної реакції", – зазначив він.

А 5 червня Ігор Романенко – засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ висловив думку, що плани Росії щодо нарощування кількості реактивних БПЛА загрожують Україні тим, що проти них складно працювати дронами-перехоплювачами.

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