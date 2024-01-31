Окупанти марно намагалися приховати потужну зброю.

Українські захисники показали, як знищили на лівому березі Дніпра дві 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", які належать російським загарбникам.

Відповідне відео оприлюднили Сили оборони півдня України.

"Покращення погоди від наших артилеристів. Завдяки контрольованому і концентрованому "підвищенню температури" по місцях дислокації "Градів" на лівому березі, у жителів правобережжя реактивних "опадів" буде менше", - йдеться у повідомленні.

Українські військові наголошують, що мінус два "Гради" - це не просто хороший прогноз, це - влучна робота.

На відео зафіксовано, як ЗСУ відстежують потужні установки росіян що пересуваються дорогами та їх намагаються замаскувати у лісових смугах. Через деякий час "Гради" стають цілями воїнів ЗСУ – стається влучання у ворожу техніку й вона горить.

Що вміють російські БМ-21 Град

БМ-21 "Град" розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5. Є розвитком установки залпового вогню "Катюша", а також базою для інших систем, зокрема 9К55 "Град-1". Має різні модифікації. Серед них - 9К59 "Пріма" - багатоцільова РСЗВ багатоцільового призначення з 50 стволами; А-215 "Град-М" - корабельна РСЗВ для озброєння десантних кораблів ВМФ; ДП-62 "Дамба" - РСЗВ з бойовою машиною БМ-21ПД для захисту військово-морських баз від водолазів та морських десантів; 9К510 "Ілюмінація" - система для стрільби освітлювальними снарядами.

Росія нищить обстрілами Херсонщину

Нагадаємо, жителі правобережжя Херсонщини щодня страждають від масованих обстрілів російських загарбників. Зокрема, за останню добу (станом на шосту ранка 31 січня) противник здійснив 53 обстріли, випустивши по регіону 221 снаряд. При цьому ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ, танки, БпЛА та авіацію. Лише по Херсону було спрямовано 17 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу. Через російську агресію одна людина загинула, ще дві - дістали поранення.

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