Україна вдарила 'Фламінго' по полігону, звідки Росія запускала 'Орєшнік'

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області (РФ). Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що для ударів були використані ударні засоби дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго".
"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
Полігон "Капустін Яр" - що відомо
Як повідомляв УНІАН, зокрема, 17 січня 2026 року була атаку українських безпілотників на полігон "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки РФ запускала по Україні ракету "Орєшнік". У цьому районі працювала протиповітряна оборона.
Військовий портал "Мілітарний" зазначав, що полігон використовується не тільки для пусків балістичних ракет середньої дальності (БРСД) з комплексу "Орєшник". На полігоні також випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів і систем ППО.