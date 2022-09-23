На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" щодо приєднання цих територій до РФ.

Росіяни обмежили виїзд жителям більшості окупованих населених пунктів.

Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун повідомив у відеозверненні, оприлюдненому Генштабом у Facebook.

"Мешканцям більшості населених пунктів на тимчасово захоплених територіях обмежили виїзд з метою їх участі у так званих "референдумах" та подальшої підготовки чоловіків призовного віку до примусової мобілізації в окупаційні війська", - сказав він. Відео дня

Штупун нагадав, що на тимчасово захоплених та окупованих територіях України окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів". Працівники так званих "виборчих комісій" проводять активну агітацію для залучення максимальної кількості місцевих жителів до фейкового голосування.

Псевдореферендуми росіян на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Сьогодні, 23 вересня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області вже почалося "голосування" - росіяни зі зброєю та їх пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров також заявив, що в окупованому місті озброєні російські загарбники разом з колаборантами ходять по домівкам місцевих мешканців. Наляканим людям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Також для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

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