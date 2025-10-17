На Придніпровському напрямку росіяни тричі намагалися підійти до Антонівських мостів.

Армія РФ значно активізувалася на південному напрямку. За добу росіяни завдали рекордної кількості дронових ударів.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. "Зафіксовано найбільше за декілька останніх днів застосувань ворогом FPV-дронів і дронів-камікадзе – понад 820 ударів", - повідомив військовий.

Він додав, що росіяни також доволі активно застосовували дрони типу "Шахед/Герань" - за минулу добу їх зафіксовано 30-35 одиниць. На додачу противник з високим темпом продовжує завдавати коригованими бомбами та ракетам ударів по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах та позиціях ЗСУ.

Він додав, що на Херсонському напрямку ворог тричі намагався підійти до українських позицій біля Антонівських мостів – залізничного та автомобільного. Також були спроби противника прорватися до українських позицій біля Степового та 5 разів на Гуляйпільському напрямку, біля населених пунктів Полтавка та Малинівка.

"Проте ситуація доволі неспокійна, противник нарощує свою активність вже кілька днів", - підкреслив Волошин.

Також, за його словами, на Придніпровському напрямку росіяни намагаються здійснити висадки, форсування, щоб захопити певні плацдарми в острівній зоні Дніпра. Українські морпіхи намагаються їх знищити ще під час початку маневрів. Як зазначив Волошин, щодня окупанти на півдні втрачають 60-70 солдатів, трапляється, що й до сотні, а також - щонайменше півсотні одиниць озброєння та техніки. Наприклад, днями один з підрозділів ЗСУ на Херсонщині на дальності майже півсотні кілометрів знищив ворожий комплекс БМ-30 "Смерч".

Речник не виключив, що скориставшись погіршенням погодних умов, поганою видимістю, противник спробує збільшити темпи перекидання особового складу для посилення штурмів.

"Але ми знаємо, де їх місця зосередження", - підкреслив Волошин.

Ситуація на Південному напрямку

Раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що російське військове командування з інших напрямків передислоковувало на тимчасово окуповані частини півдня декілька підрозділів, зокрема, повітряно-десантних військ для підготовки до штурмів позицій ЗСУ.

Певна кількість росіян перекинуті на Запоріжжя та Херсонщину, де проходять бойове злагодження. За словами Волошина, противник готується до проведення штурмових дій малими групами піхоти й тактики інфільтрації.

