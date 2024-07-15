У Середземному морі присутнє постійне угрупування РФ, зазначили у ВМС ЗСУ.

У Військово-морських силах Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію в Азово-Чорноморському басейні та Середземному морі й зазначили, що передислокування бойових одиниць РФ у Чорне море немає сенсу, зокрема, через брак їхнього розміщення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, наразі кораблі РФ, зокрема, ракетоносії, на чергуванні у Чорному морі відсутні. "Останній раз, коли вони застосовували ракети, було, коли надводний корабель вийшов приблизно на годину з пункту базування "Новоросійськ", де російські війська переховуються від нас. Після того, як відстрілявся, він відразу повернувся у пункт базування. Зараз в морі немає носіїв крилатих ракет - в Чорному морі немає в принципі", - сказав речник.

Плетенчук додав, що кілька бойових одиниць ворожого флоту присутні в Азовському морі, але це не ті кораблі, що можуть нести загрозу для ЗСУ станом на зараз. Це - тральники, або відповідні ракетні катери, дальність (пострілу, - Ред.) якого становить півтори сотні кілометрів. "Це - не ті одиниці, які можна проти нас використати зараз...", - заявив речник.

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Водночас в Азовському морі активно використовується ворогом акваторія для того, щоб продовжувати грабувати окуповані території України. Як зазначив Плетенчук, здебільше загарбники використовують порт Маріуполь. Військових одиниць в ньому не спостерігають, але є цивільні судна, які використовують для внутрішнього сполучення - вони забирають вкрадене українське збіжжя та транспортують в офіційні російські порти. Там росіяни зерно перевантажують та потім продають як своє.

За словами речника, у будь-якому разі, це не те море, де можна маневрувати. Та навряд чи там розміщуватимуть бойові одиниці РФ у великій кількості. Проблема для них в тому, що там невеликі глибини, замало погоджених водних шляхів тощо.

"Чорне море залишається для ворога основним, хоча й більш небезпечним. Бо в Азові вони вважають, що прикрилися від дронів, практично перекривши Керченську протоку. Вони максимально зробили все, щоб звузити прохід, щоб його можна було контролювати за допомогою авіації, що ворог й робить… Але ситуація залишається в цьому сенсі стабільною", - зазначив військовий.

За його словами, у Середземному морі присутнє постійне угрупування РФ, але воно нам так само наразі не несе Україні загрози. Наразі їхнє передислокування у Чорне море неможливе через дію конвенції Монтре - закрита протока для проходження цих одиниць.

"По друге - немає в принципі в цьому сенсу. Тому що ті одиниці озброєння, які вже є в Азово-Чорноморському регіоні, ворог не може використовувати у повному обсязі спокійно. Крім того, виникають проблеми з його розміщенням. Тому навряд чи ми побачимо найближчим часом бойові одиниці (ворога, - Ред.) у цій акваторії. Останнє, що відбувалося, це навпаки дві одиниці було виведено - недобудовані ракетні кораблі проєкту "Каракурт", - сказав Плетенчук.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у РФ будують спеціальні уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів", оскільки Україна має високий відсоток збиття цих ракет. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі "Калібри" залишаються небезпечною зброєю для України з бойовою частиною вагою 450 кг. Однак, попри це, відсоток збиття цих ракет є високим. Так, росіяни врахували цей досвід і почали будувати уніфіковані шахти для пусків "Калібрів" та "Оніксів".

Зараз сили РФ застосовують "Калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак, але пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

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