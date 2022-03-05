Олексій Резніков вважає, що тенденція до здачі російських військових у полон зростає.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що військові ресурси ворожих військ в Україні закінчуються, потім настане логістичний колапс.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів по "навчанням", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їхніх смертей, для Путіна вони гарматне м'ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили", - наголосив Резніков.

Так, наголосив він, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

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