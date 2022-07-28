При міністерстві працюватиме два агентства із закупівель.

При Міністерстві оборони працюватиме два агентства, аналогічні NSPA: одне - "Агенція оборонних закупівель" - займається всім, що стосується озброєння, друге - буде займатися тиловими речами - закупівлями амуніції, палива, харчування, питаннями логістики тощо за прозорими західними стандартами.

Про це в коментарі LB.ua заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр наголосив, що працювати з чинними спецекспортерами, яких передали до Міноборони, складно через те, що вони налаштовані перш за все на експорт української зброї, а не імпорт, що наразі не є актуальним, та велику комерційну складову і внутрішню конкуренцію серед них.

За словами міністра, "Агенція оборонних закупівель" створювалось за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

"NSPA - це агенція НАТО з питань закупівель та підтримки. Це такий своєрідний "Amazon", тільки з товарами мілітарного призначення. Саме за цією моделлю з врахуванням стандартів НАТО створено Агенцію оборонних закупівель Міноборони. Це прозорий механізм, який зрозумілий для наших партнерів, для бізнесу, для виробників. Робота зі створення цієї Агенції розпочалася наприкінці січня і мала закінчитися у березні. Але через повномасштабне вторгнення Росії завершення процедур було відкладено, адже виникло безліч нагальних завдань. Кілька тижнів тому ми Агенцію офіційно зареєстрували, і зараз почнеться розгортання її роботи. Тобто це модель НАТО, яку ми поширимо на нашу практику, щоб процес закупівель більш прозорим та ефективним. У такий спосіб ми здійснюємо інтеграцію до НАТО де-факто, про що я також неодноразово говорив", - сказав Резніков.

Він також зазначив, що роботу "Агенції оборонних закупівель" зможе курувати й за необхідності долучатися до аудиту Defense Reform Advisory Board, міжнародна дорадча група найвищого рівня, до складу якої входять представники країн-членів НАТО.

Як писав УНІАН, маневрені ракетні системи HIMARS допомагають Україні відбивати атаки російської артилерії на Сході, але США говорять про складнощі з поставками більшого числа ракетних установок і боєприпасів дальністю до 300 кілометрів до них.

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