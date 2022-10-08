На його переконання, найбільшими для РФ стали репутаційні втрати. Подібне з агресором ставалося після знищення крейсера Москва.

Вибухи на Кримському мосту та пошкодження, спричинені ними, можуть зіграти на руку Збройним силам України. Виведено з ладу важливу складову російського військово-транспортного хабу.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі "РБК-Україна".

"Саме через Кримський міст йшли військові ешелони російських окупантів у напрямку Запорізької та Херсонської областей. Власне, міст пошкоджено і військово-транспортне сполучення серйозно ослаблено. Поки росіяни запустять поромні переправи, поки шукатимуть альтернативні шляхи постачання озброєння та боєприпасів, пройде чимало часу, а бойові дії точаться зараз", - зазначив експерт. Відео дня

Пошкодження автомобільного та залізничного полотна мосту особливо важливе для Сил оборони України та тлі контрнаступу на півдні. Незрозуміло, коли росіяни зможуть відновити міст Путіна.

Водночас екперт наголошує, що роспропаганда веде інформаційну війну, тому не варто цілком довіряти інформації щодо пошкоджень моста та відновлення руху.

"У рамках інформаційної війни використовуються різного роду повідомлення, щоб когось вивести з-під удару, когось обдурити. Але в будь-якому разі результат надихає, тому що не зрозуміло, як росіяни в короткі терміни зможуть вирішити питання забезпечення своїх військ, у тому числі на правому березі Дніпра, і у тому числі на напрямі Запоріжжя, Токмак, Василівка", - зазначив Селезньов.

Окремо Селезньов наголосив на катастрофічних репутаційних втратах РФ через вибухи на Кримському мосту. Схожа ситуація сталася, коли українські війська в квітні 2022 року потопили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

"Вони тоді розповідали фантастичні історії про людський фактор, про шторм, щоб переконати своє суспільство в тому, що Україна ніякого відношення до цього не має. Те саме буде і з Кримським мостом", - підсумував Селезньов.

Обвал Кримського моста: основні подробиці

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".

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