Справа є черговим яскравим прикладом позбавлення громадян України на окупованому півострові права на справедливе правосуддя, зазначили у Представництві президента України в АР Крим.

Окупаційний суд Алушти у Криму виніс незаконний вирок громадянинові України Олександру Тарапону за нібито "публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання збройних сил РФ" - 2,5 роки позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомили у Представництві президента України в АР Крим.

Як зазначають у Представництві, поки що це перший відомий випадок притягнення саме до кримінальної відповідальності за нібито "дискредитацію ЗС РФ" в окупованому Криму. До цього окупаційні суди присуджували штрафи за статтею 20.3.3 КпАП РФ. Відомо про 142 незаконні адміністративні стягнення в окупованому Криму.

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Повідомляється, що суддя Олександр Захаров присудив Тарапону на півроку більший термін, ніж вимагав окупаційний прокурор.

У Представництві президента інформують, що Тарапон - уродженець Алушти ще до псевдореферендуму та впродовж усієї окупації Криму активно протидіяв російській пропаганді, а після початку повномасштабного вторгнення, коли стало відомо про масові воєнні злочини російської армії на території України, розклеював листівки в селі, де жив родич його дружини — російський військовий — з його фото та підписом "Тут живе Vоєнний злочинець, вбивця дітей". Дружина Олександра - Адель після початку повномасштабного вторгнення надавала безкоштовну психологічну підтримку українцям, які знаходилися в зоні бойових дій.

Тарапона затримали в ніч на 31 березня 2022 року.

"Представництво рішуче засуджує кримінальне переслідування Росією громадянина України Олександра Тарапона та застосування незаконних штрафів до його дружини Адель Тарапон. Справа Олександра Тарапона є черговим яскравим прикладом позбавлення наших громадян в окупованому Криму права на справедливе правосуддя, що є грубим порушенням фундаментальних прав людини. А сам окупаційний суд в цьому випадку виступив інструментом політичного переслідування", - йдеться у заяві Представництва президента України в АРК.

Наголошується, що репресії та переслідування українських громадян в окупованому Криму повинні негайно припинитися, що неможливо без деокупації Кримського півострова.

Окупація Криму

Як відомо, Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.

У Криму людей переслідують навіть за прослуховування українських пісень. Так, у Щолкіно заарештували діджея, який включив пісню "Дике поле". А у Севастополі затримали чоловіка, який співав пісню "Ой, у лузі червона калина" - його вирахували по камерах.

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