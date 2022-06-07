Повідомлення про потужні обстріли поблизу Ізюма свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку.

Україна відбила частину Сєвєродонецька, проте РФ хоче відрізати місто з півночі та півдня та продовжує окупувати східні райони.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

"Протягом вихідних українські війська відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони. Більш широкий план Росії, ймовірно, продовжує полягати в тому, щоб відрізати Сєвєродонецьк як з півночі, так і з півдня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія досягла успіхів на південному напрямку регіону, її прогрес біля Попасної застопорився протягом останнього тижня.

"Повідомлення про потужні обстріли поблизу Ізюма свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку. Росії майже напевно потрібно буде досягти прориву принаймні на одному з цих напрямків, щоб перевести тактичні здобутки на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети – контролювати всю Донецьку область", - додали у відомстві.

Як повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський, українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті тривають запеклі вуличні бої.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що контратаки бійців ЗСУ у Сєвєродонецьку привертатимуть туди більше уваги російських військових, таким чином залишивши вразливими їхні позиції на інших напрямках.

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