Керівництво РФ вважає, що великі втрати серед найманців ПВК будуть прийнятнішими для російського суспільства, ніж втрати серед військових регулярної армії.

Росія, імовірно, прагне спонсорувати й розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб в кінцевому підсумку замінити "групу Вагнера" Євгенія Пригожина у війні проти України.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, це відбувається на тлі ворожнечі між міноборони Росії і ПВК "Вагнера".

"Російське військове керівництво, імовірно, хоче замінити ПВК, над якою у нього буде більший контроль", - вважають у розвідці Британії.

При цьому наголошується, що жодна інша відома російська ПВК зараз не наближається до розміру або бойовій потужності "Вагнера".

"Росія, імовірно, вважає, що ПВК в Україні як і раніше корисні, тому що вони менш обмежені рівнем заробітної плати і є більш ефективними за регулярну армії", - пише британська розвідка.

Також керівництво РФ вважає, що великі втрати серед найманців ПВК будуть прийнятнішими для російського суспільства, ніж втрати серед військових регулярної армії.

Втрати РФ в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, протягом місяців боїв за Бахмут Донецької області здебільшого домінуючою силою з боку окупаційних військ на тому напрямку були найманці ПВК "Вагнер". Речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що втрати найманців поповнювали за рахунок колишніх ув'язнених, однак "вагнерівці" закінчуються.

За минулу добу, 3 квітня, на території України було ліквідовано ще 530 російських окупантів. Таким чином, усього з початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже "відкобзонили" близько 175690 загарбників.

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