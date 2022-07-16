Агенти намагаються вербувати співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї.

Спецслужби РФ активізували діяльність в країнах східної Європи для визначення схем постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї в Україну.

"Для визначення схем доставки та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського Союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

"Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці одразу звертаються до поліції та органів безпеки", - додали в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила німецьких чиновників і політиків про ризики прослуховування російськими спецслужбами і небезпеку несанкціонованого витоку даних, особливо в урядовому кварталі Берліна.

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