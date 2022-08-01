Знаходитися поблизу фронту небезпечно, тому мешканців області просять евакуюватися по можливості.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ, захисники України деокупували 46 населених пунктів Херсонщини.

Про це на брифінгу заявив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

"В Херсонській області на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі області, яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - сказав він.

За словами Бутрія, російські окупанти обстрілюють села, які вже перейшли під контроль України. Знаходитися поблизу фронту небезпечно, тому мешканців області просять евакуюватися по можливості.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до повного звільнення області", - додав Бутрій.

Як повідомляв УНІАН, СБУ вже встановила всіх причетних до підготовки псевдореферендуму в Херсонській області. Нагадаємо, раніше була інформація, що ЗСУ наближають момент звільнення Херсону.

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