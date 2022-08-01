Близько 140 осіб відмовилися воювати проти ЗСУ

Російських військових, які відмовлялися воювати проти України, тримав на території бойовиків "ЛНР". Всього "в полоні" опинилися 140 осіб.

Про це розповів глава правозахисної групи "Агора" Павло Чіков.

Російські військові, які відмовилися брати участь у війні, звернулися до Слідчого комітету через незаконне позбавлення волі. Зазначається, що бранців було приблизно 140 осіб. Їх утримували в різних місцях Луганської області, після відмови від війни в Україні.

"Військових утримували" в приміщенні з загратованими вікнами і залізними дверима, що закривається на замок зовні, не було елементарних зручностей, для природних потреб використовувалося залізне відро і пластикові пляшки, харчування було відсутнє, документи і речі були відняті", - йдеться в заяві.

При цьому росіянам ніяких звинувачень не пред'являли. У заяві вони просять провести перевірку і притягнути до кримінальної відповідальності командирів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російській армії назріває масштабна проблема - там стає все більше "відмовників" - солдатів, які відмовляються їхати на лінію фронту або навіть на кордон.

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