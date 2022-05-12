Окупанти перегруповують сили на Харківщини, готуються до поновлення наступу на в напрямку Барвінкове і Слов'янська.

Російські загарбники намагаються запобігти просуванню українських військ до держкордону у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

"На Харківському напрямку підрозділи російської армії перегруповуються і намагаються запобігти подальшому просуванню наших військ в напрямку державного кордону України. З цією метою окупанти не припиняють вогневий вплив артилерії на підрозділи наших військ, аби завдати якомога більше втрат у живій силі, озброєнні і військовій техніці", - заявив Мотузяник.

Також речник сказав, що Слов'янському напрямку діють угрупування окупантів зі складу підрозділів російської армії 1-ї танкової армії, 20-ї армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї і 36-ї армії, а також 68-го армійського корпусу Східного військового округу. Він додав, що окупанти на цьому напрямку перегруповують війська, аби поновити наступ в напрямку Барвінкове і Слов'янськ.

Крім того, противник з метою уточнення об'єктів ураження провів розвідку із застосуванням безпілотного літального апарату в районі Ізюм-Краснопілля за 15 км на північний захід від Слов'янська.

"На Донеччині угрупування окупаційних військ у складі окремих підрозділів так званого 1-го і 2-го армійських корпусів, а також 8-ї і 58-ї армій Південного військово округу ведуть активні бойові дії на Лиманському. Сєвєродонецькому, Попаснянському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському і на Новопавлівському напрямках. Їхня мета - це встановити контроль над населеним пунктом Рубіжне, захопити Лиман, Сєвєродонецьк і місто Мар'їнку", - сказав Мотузяник.

Також на Лиманському напрямку ворог зосередив основні зусилля на створенні плацдарму в районі Білогорівки - за 6 км на захід від Лисичанська, і підготовці до наступу на місто Лисичанськ.

"З цієї метою противник посилює наступальний потенціал свого угрупування", - сказав речник.

Він додав, що ворог в напрямку Сіверська наступає в бік Зеленої долини і Новоселівки. Наразі там тривають активні бойові дії.

Разом з тим, на Сєвєродонецькому напрямку загарбники ведуть наступ в напрямку Кудряшівки і Сєвєродонецька, на Курахіському напрямку ведуться активні бойові дії в напрямку Олександрівки і Мар'їнки.

На Маріупольському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні українських підрозділів в районі "Азовсталі".

Нагадаємо, на Харківщині окупанти обстрілюють сільгосптехніку, що працює в полях.

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