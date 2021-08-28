Росія шляхом загострення ситуації на Донбасі намагається зірвати переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі на своїй сторінці у Facebook.
"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що на тлі й під час візиту президента Зеленського до США бойова активність з боку противника може бути збільшена, і до цього треба бути готовими.
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Бойовики з ранку 28 серпня гатили з артилерії по Авдіївці.
За словами свідків, бойовики влучили у завод металоконструкцій, що спричинило пожежу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. У зв’язку з боєм залізничний рух у Донецькій області упродовж трьох днів буде курсувати з обмеженнями.
В результаті поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців.