На тлі й під час візиту президента Зеленського до США бойова активність з боку противника може бути збільшена, і до цього треба бути готовими.

Росія шляхом загострення ситуації на Донбасі намагається зірвати переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі на своїй сторінці у Facebook.

"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на тлі й під час візиту президента Зеленського до США бойова активність з боку противника може бути збільшена, і до цього треба бути готовими.

Бойовики з ранку 28 серпня гатили з артилерії по Авдіївці.

За словами свідків, бойовики влучили у завод металоконструкцій, що спричинило пожежу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. У зв’язку з боєм залізничний рух у Донецькій області упродовж трьох днів буде курсувати з обмеженнями.

В результаті поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців.

Автор: Катерина Гірник