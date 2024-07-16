Київське і Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське, зазначив Сирота.

У Росії заговорили про "підготовку" України до ударів по Канівській і Київській ГЕС, що може свідчити про плани РФ атакувати ці об'єкти. Зруйнувати ці ГЕС ззовні майже неможливо, каже керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Як він зазначив в інтерв'ю Forbes, за найгіршим сценарієм підтоплення будуть мінімальними. Однак на деякий час може зникнути можливість генерувати електрику та подавати прісну воду. Водночас Сирота вважає, що подібні заяви РФ більше схожі на залякування українського населення.

"Наші станції надійно захищені. Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб – для цього росіяни мали б залетіти на територію України на літаках", – наголосив керівник "Укргідроенерго".

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Зазначається, що Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, і російська авіація навряд чи зможе наблизитися до них. Це вкрай малоймовірний сценарій, каже Сирота. Він нагадав, що Каховську ГЕС росіяни підірвали зсередини. Ворог завіз туди сотні кілограмів вибухівки.

Якщо ж удари по Київській і Канівській ГЕС будуть завдані, у гіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, які прилягають до Дніпра.

"Навіть якщо росіяни зруйнували б київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині. Тому що Київське і Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське", – констатував голова "Укргідроенерго".

Загроза удару по Київській і Канівській ГЕС

12 липня прес-секретар російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в "підготовці" до руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища, "щоб звинуватити Росію".

У Генштабі ЗСУ вважають, що російські окупанти справді можуть здійснити ракетний удар по дамбі Київського водосховища. Росіяни можуть намагатися пошкодити певні критичні елементи дамби, однак повністю знищити її у ворога не вийде.

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