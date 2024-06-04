РФ примусово відправляє на Харківщину чоловіків, які відмовилися воювати, - ISW

Усіх чоловіків цієї категорії відправляли на фронт за ідентичною схемою.

Росія примусово відправляє на фронт у Харківській області чоловіків, які відмовилися воювати в Україні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти розпочали наступ на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване. Зараз на цей напрямок відправляють окупантів, які очікують на суд.

Ппозиційне видання "Верстка" повідомило 3 червня, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. У травні їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

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Сценарій для таких окупантів однаковий: спочатку їх утримують у частинах в очікуванні суду, потім суди раптово скасовують, а чоловіків швидко відправляють в Україну.

Російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.

Як пише ISW, підтверджено щонайменше 170 таких випадків. Слідчі, прокурори та адвокати не знали про це.

"Верстка" з посиланням на кілька джерел, зокрема у Кремлі, пише, що російські військові відправляють призовників і "некомпетентних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.

У центрі уваги наступ РФ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Росія активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.

23 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський інформував, що через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон у Харківській області, щоб відкрити новий фронт, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. За його словами, на Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ. В Інститут вивчення війни інформували, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині.

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